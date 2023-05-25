Сангуров Виктор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сангуров Виктор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сангуров Степан Александрович

Мать: Сангурова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сангурова Розова Оксана Викторовна

Мать ребёнка: Сангурова Не известно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сангурова Повалюхина Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Сангурова Не известно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сангурова Не известно

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