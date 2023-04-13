(Zieg) Эльвира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Zieg) Эльвира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Zieg Fridrich (Фридрих) (Андрей)

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олег

Отец ребёнка: ?

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