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(Zieg) Эльвира
(Zieg) Эльвира
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Zieg Fridrich (Фридрих) (Андрей)
1912 г.р.
Мать
?
Дети
Олег
Пётр
Добавил:
ИВ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Zieg Fridrich (Фридрих) (Андрей)
Мать:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Пётр
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Олег
Отец ребёнка:
?
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