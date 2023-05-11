Freedman (Luria) Zlatta Lottie
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти1913
ПолЖенский
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Luria Ruchel
Рождение ребёнка
1880
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Freedman Eleazor Lewis
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Segel Fannie
Отец ребёнка: Freedman Eleazor Lewis
Dokszyce, Vitebsk, Belarus
Рождение ребёнка
09.12.1881
Сын: Freedman Samuel
Отец ребёнка: Freedman Eleazor Lewis
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Reines Rebecca
Отец ребёнка: Freedman Eleazor Lewis
Рождение ребёнка
16.06.1887
Сын: Freedman Carl
Отец ребёнка: Freedman Eleazor Lewis
Russia
Рождение ребёнка
11.06.1888
Дочь: Allentuck Jessie
Отец ребёнка: Freedman Eleazor Lewis
Russia
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Levenson Sarah
Отец ребёнка: Freedman Eleazor Lewis
Russia
Рождение ребёнка
05.05.1892
Сын: Freedman Harry H
Отец ребёнка: Freedman Eleazor Lewis
Russia
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Arnold Anna
Отец ребёнка: Freedman Eleazor Lewis
Russia
Рождение ребёнка
08.03.1902
Дочь: Tempchin Mary
Отец ребёнка: Freedman Eleazor Lewis
Russia
Смерть
1913
Worcester, MA United States