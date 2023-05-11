Freedman (Luria) Zlatta Lottie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Freedman (Luria) Zlatta Lottie

Место рождения

Долгиново, Миорский район, Витебская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Отец

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Мать

Дети

Около 1880 г.р.
Скрыто настройками приватности
1881 г.р.
Около 1882 г.р.
1887 г.р.
1888 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Luria Ruchel

Долгиново, Миорский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1880

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Freedman Eleazor Lewis

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Segel Fannie

Отец ребёнка: Freedman Eleazor Lewis

Dokszyce, Vitebsk, Belarus
Рождение ребёнка
09.12.1881

Сын: Freedman Samuel

Отец ребёнка: Freedman Eleazor Lewis

Докшицы, Докшицкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Reines Rebecca

Отец ребёнка: Freedman Eleazor Lewis

Докшицы, Докшицкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
16.06.1887

Сын: Freedman Carl

Отец ребёнка: Freedman Eleazor Lewis

Russia
Рождение ребёнка
11.06.1888

Дочь: Allentuck Jessie

Отец ребёнка: Freedman Eleazor Lewis

Russia
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Levenson Sarah

Отец ребёнка: Freedman Eleazor Lewis

Russia
Рождение ребёнка
05.05.1892

Сын: Freedman Harry H

Отец ребёнка: Freedman Eleazor Lewis

Russia
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Arnold Anna

Отец ребёнка: Freedman Eleazor Lewis

Russia
Рождение ребёнка
08.03.1902

Дочь: Tempchin Mary

Отец ребёнка: Freedman Eleazor Lewis

Russia
Смерть
1913
Worcester, MA United States
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