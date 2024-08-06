Гусев Михаил Романнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1978
Дочь: Клюева (Гусева) Роза Михайловна
Мать ребёнка: Гусева Муршида Галимзяновна
Чайковский, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
?.02.1980
Дочь: Исадыкова (Гусева) Лариса Михайловна
Мать ребёнка: Гусева Муршида Галимзяновна
Рождение ребёнка
22.11.1985
Дочь: Барышева (Гусева) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Гусева Муршида Галимзяновна