Гусев Михаил Романнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Михаил Романнович

Гусев Михаил Романнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1978

Дочь: Клюева (Гусева) Роза Михайловна

Мать ребёнка: Гусева Муршида Галимзяновна

Чайковский, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
?.02.1980

Дочь: Исадыкова (Гусева) Лариса Михайловна

Мать ребёнка: Гусева Муршида Галимзяновна

Рождение ребёнка
22.11.1985

Дочь: Барышева (Гусева) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Гусева Муршида Галимзяновна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.