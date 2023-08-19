Исакович Дмитрий Степанович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Исакович Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Исакович Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Исакович Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Исакович Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1989