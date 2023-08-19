Исакович Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакович Дмитрий Степанович

Место рождения

Борейшево, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Исакович Степан

Мать: не указана

Борейшево, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Исакович Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Борейшево, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Исакович Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Борейшево, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Исакович Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Борейшево, Оршанский район, Витебская область
Смерть
1989
Борейшево, Оршанский район, Витебская область
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