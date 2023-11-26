Клюг Вебер Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюг Вебер Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1907

Дата смерти

?.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1907

Отец: Клюг Андрей Христофорович

Мать: Фриц Маргарита Петровна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Вебер Людмила Иосифовна

Отец ребёнка: Вебер Иосиф

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Вебер Волкова Евгения Иосифовна

Отец ребёнка: Вебер Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вебер Иосиф

Смерть
?.01.1987
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