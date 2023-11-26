Клюг Вебер Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1907
Дата смерти?.01.1987
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1907
Отец: Клюг Андрей Христофорович
Мать: Фриц Маргарита Петровна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Вебер Людмила Иосифовна
Отец ребёнка: Вебер Иосиф
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Вебер Волкова Евгения Иосифовна
Отец ребёнка: Вебер Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вебер Иосиф
Смерть
?.01.1987