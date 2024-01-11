Простомолотов Валера
Место рожденияАлтайский край г.Бийск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Простомолотов Петр
Мать: Простомолотова Мария
Алтайский край г.Бийск
Рождение ребёнка
20.09.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.09.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Алтайский край г.Бийск