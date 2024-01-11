Простомолотов Валера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Простомолотов Валера

Место рождения

Алтайский край г.Бийск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1924 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Простомолотов Петр

Мать: Простомолотова Мария

Алтайский край г.Бийск
Рождение ребёнка
20.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.09.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Алтайский край г.Бийск
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