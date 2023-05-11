Горматова Анна Егоровна
Место рождения
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1838
Дочь: Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Горматов Захар Васильевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Авдотья Захаровна
Отец ребёнка: Горматов Захар Васильевич
Рождение ребёнка
16.11.1844
Дочь: Екатерина Захаровна
Отец ребёнка: Горматов Захар Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Горматов Дмитрий Захарович
Отец ребёнка: Горматов Захар Васильевич
Рождение ребёнка
14.08.1850
Отец ребёнка: Горматов Захар Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно