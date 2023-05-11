Горматова Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горматова Анна Егоровна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.07.1838

Дочь: Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Горматов Захар Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Авдотья Захаровна

Отец ребёнка: Горматов Захар Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.11.1844

Дочь: Екатерина Захаровна

Отец ребёнка: Горматов Захар Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Горматов Дмитрий Захарович

Отец ребёнка: Горматов Захар Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1850

Сын: Горматов Иван Захарович

Отец ребёнка: Горматов Захар Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горматов Захар Васильевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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