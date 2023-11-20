Сафа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муртазин Муртаза Сафа (Сафа Улы Муртаза)
Мать ребёнка: не указана
Семеновка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинатуллина Алия Сафинова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиннатурина Алие Сафаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно