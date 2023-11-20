Сафа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муртазин Муртаза Сафа (Сафа Улы Муртаза)

Мать ребёнка: не указана

Семеновка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинатуллина Алия Сафинова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиннатурина Алие Сафаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муртазин Абу-Талиб Сафин Аюб Муртазин (?) Таиб Сафин Захир Муртазин Тахир (Дядя Толя) Сафин Мунир Муртазин Всего 6 Сыновей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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