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Буланцев Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1939

Дата смерти

03.02.2016

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1939

Отец: Крылов Александр Иванович

Мать: Кириллова-Буланцева Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
23.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
03.02.2016
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
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