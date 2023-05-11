Гецко (Тхорик) Параскева Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гецко (Тхорик) Параскева Максимовна

Место рождения

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
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Место
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Рождение
Около 1888 ст.

Отец: Тхорик Максим

Мать: не указана

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
29.01.1906 ст.

Муж: Гецко Григорий известно

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 25 лет | Невесте 18 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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