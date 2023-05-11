Гецко (Тхорик) Параскева Максимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888 ст.
Отец: Тхорик Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1906 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 25 лет | Невесте 18 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно