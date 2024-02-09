Окольникова (Нестерова) Елена Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.02.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1981
Рождение ребёнка
04.06.2014
Сын: Окольников Дмитрий Евгеньевич
Отец ребёнка: Окольников Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
20.03.2017
Дочь: Окольникова Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Окольников Евгений Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан