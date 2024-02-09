Окольникова (Нестерова) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окольникова (Нестерова) Елена Михайловна

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Место рождения

Чернава, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

24.02.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1981

Отец: Нестеров Михаил Александрович

Мать: Нестерова Любовь Васильевна

Чернава, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.06.2014

Сын: Окольников Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Окольников Евгений Владимирович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.2017

Дочь: Окольникова Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Окольников Евгений Владимирович

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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