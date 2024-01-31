Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 15.07.1909 и 1911
Сын: Матуль Николай Никифорович
Отец ребёнка: Матуль Никифор
д. Садковщина, Белоруссия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппенок Анна (Нюся) Никифоровна
Отец ребёнка: Матуль Никифор
Смерть
Неизвестно