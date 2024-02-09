Константинова (Бутакова) Фекла Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №657, стр. 621
Бракосочетание
04.02.1846 ст.
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №657, стр. 621
Смерть
Неизвестно