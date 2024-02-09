Константинова (Бутакова) Фекла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Бутакова) Фекла Петровна

Место рождения

Бутакова, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бутакова, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №657, стр. 621
Бракосочетание
04.02.1846 ст.

Муж: Константинов Дмитрий Дмитриевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №657, стр. 621
Смерть
Неизвестно
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