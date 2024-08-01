Кононов Алексей Перфильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Кононов Перфил Потапов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Кононова Фекла Константинова
Отдан в рекруты в 1786
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Кононова Авдотья Алексеевна
Мать ребёнка: Кононова Фекла Константинова
Выдана замуж в данковский уезд село свищевка за однодворца
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Карманова (Кононова) арина алексеевна
Мать ребёнка: Кононова Фекла Константинова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Кононова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Кононова Фекла Константинова
Выдана замуж того же села топок за аднодворца