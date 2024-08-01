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Кононов Алексей Перфильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Кононов Перфил Потапов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Фекла Константинова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Кононов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Кононова Фекла Константинова

Отдан в рекруты в 1786
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Кононова Авдотья Алексеевна

Мать ребёнка: Кононова Фекла Константинова

Выдана замуж в данковский уезд село свищевка за однодворца
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Карманова (Кононова) арина алексеевна

Мать ребёнка: Кононова Фекла Константинова

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Кононова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Кононова Фекла Константинова

Выдана замуж того же села топок за аднодворца

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