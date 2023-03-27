Векша Наталия Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Векша Наталия Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1990

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1990

Отец: Векша Игорь

Мать: Алексеева Светлана Алексеевна

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