Михаил Иосифов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1743
Отец: Иосиф Дмитриев
Мать: не указана
Михаил Иосифович (1743 - ?) Предположительно1 , родился в семье священника села Семеновского Ростовского уезда Иосифа Дмитриевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Стефанида Петровна (1746-?).... Показать все
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Ефимия Михайлова
Мать ребёнка: Стефанида Петрова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Петр Михайлов
Мать ребёнка: Стефанида Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Петрова
Смерть
Неизвестно