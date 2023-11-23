Михаил Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Иосифов

Михаил Иосифов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1720 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1746 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Иосиф Дмитриев

Мать: не указана

Михаил Иосифович (1743 - ?) Предположительно1 , родился в семье священника села Семеновского Ростовского уезда Иосифа Дмитриевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Стефанида Петровна (1746-?).... Показать все
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Ефимия Михайлова

Мать ребёнка: Стефанида Петрова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Петр Михайлов

Мать ребёнка: Стефанида Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Петрова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close