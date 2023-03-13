Хитров Иосиф Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХитров Иосиф Данилович

Хитров Иосиф Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

После 1805 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1829

Сын: Хитров Иван Иосифович

Мать ребёнка: Хитрова Матрена Платоновна

Рождение ребёнка
После 01.01.1832

Сын: Хитров Иван Иосифович

Мать ребёнка: Хитрова Матрена Платоновна

Рождение ребёнка
После 01.01.1835

Сын: Хитров Степан Иосифович

Мать ребёнка: Хитрова Матрена Платоновна

Рождение ребёнка
После 01.01.1839

Дочь: Татьяна Иосифовна

Мать ребёнка: Хитрова Матрена Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хитрова Матрена Платоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close