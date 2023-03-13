Хитров Иосиф Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1829
Мать ребёнка: Хитрова Матрена Платоновна
Рождение ребёнка
После 01.01.1832
Мать ребёнка: Хитрова Матрена Платоновна
Рождение ребёнка
После 01.01.1835
Мать ребёнка: Хитрова Матрена Платоновна
Рождение ребёнка
После 01.01.1839
Дочь: Татьяна Иосифовна
Мать ребёнка: Хитрова Матрена Платоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно