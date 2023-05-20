Кастьянов Сидор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кастьянов Григорий Сидорович
Мать ребёнка: Кастьянова Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Кастьянова Ирина Сидоровна
Мать ребёнка: Кастьянова Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Кастьянова Марья Сидоровна
Мать ребёнка: Кастьянова Марья Васильевна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно