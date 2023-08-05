Кондаурова Гаражанкина Улитта Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондаурова Гаражанкина Улитта Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондауров Пётр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондауров Григорий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1912
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