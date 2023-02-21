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Жулега Гришко Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Жулега Данило Степанов

Мать: Жулега Татьяна

Рождение ребёнка
24.11.1798

Дочь: Екатерина Гришина

Мать ребёнка: Гришко Ева Аммельянова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Жулега Фома Гришин

Мать ребёнка: Гришко Ева Аммельянова

Рождение ребёнка
1807

Сын: Жулега Герасим Гришин

Мать ребёнка: Гришко Ева Аммельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гришко Ева Аммельянова

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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