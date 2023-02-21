Жулега Гришко Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Жулега Данило Степанов
Мать: Жулега Татьяна
Рождение ребёнка
24.11.1798
Дочь: Екатерина Гришина
Мать ребёнка: Гришко Ева Аммельянова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Жулега Фома Гришин
Мать ребёнка: Гришко Ева Аммельянова
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Гришко Ева Аммельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гришко Ева Аммельянова
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно