Лядов Михаил
Место рожденияд. Остров Добрянского р-на Пермской обл
Дата рождения18.01.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1950
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
д. Остров Добрянского р-на Пермской обл
Бракосочетание
24.03.1972
Жена: Лядова Татьяна
пос. Дивья Добрянского р-на Пермской обл.
Рождение ребёнка
30.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лядова Татьяна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай