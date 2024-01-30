Лядов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛядов Михаил

Лядов Михаил

Место рождения

д. Остров Добрянского р-на Пермской обл

Дата рождения

18.01.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1950

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

д. Остров Добрянского р-на Пермской обл
Бракосочетание
24.03.1972

Жена: Лядова Татьяна

пос. Дивья Добрянского р-на Пермской обл.
Рождение ребёнка
30.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лядова Татьяна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close