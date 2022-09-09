Смородинова Екатерина Ивановна 07.12.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смородинова Екатерина Ивановна

Место рождения

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.12.1915

Дата смерти

19.07.1968

Пол

Женский

Отец

Мать

1885 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1915

Отец: Смородинов Иван Федорович

Мать: Смородинова Мария Васильевна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.10.1937

Муж: скрыто настройками приватности

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
19.07.1968
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
причина смерти: фиброзно-кавернозный туберкулез легких в фазе обострения

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