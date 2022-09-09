Смородинова Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.12.1915
Дата смерти19.07.1968
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1915
Бракосочетание
13.10.1937
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.07.1968
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
причина смерти: фиброзно-кавернозный туберкулез легких в фазе обострения