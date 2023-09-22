Мелихова (Гомозова) Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелихова (Гомозова) Ксения Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Гомозов Павел Андреевич

Мать: Гомозова Матрона

Рождение ребёнка
09.03.1822

Сын: Мелихов Алексей Ерофеевич

Отец ребёнка: Мелихов Ерофей Ерофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелихов Ерофей Ерофеевич

Смерть
Неизвестно
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