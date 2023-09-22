Мелихова (Гомозова) Ксения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Гомозов Павел Андреевич
Мать: Гомозова Матрона
Рождение ребёнка
09.03.1822
Сын: Мелихов Алексей Ерофеевич
Отец ребёнка: Мелихов Ерофей Ерофеевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно