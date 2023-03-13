Рязанов Борис Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1952
Дата смертиПосле 01.01.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1952
Отец: Рязанов Борис Андреевич
Мать: Рязанова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
После 01.01.1979