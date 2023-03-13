Рязанов Борис Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРязанов Борис Борисович

Рязанов Борис Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1952

Дата смерти

После 01.01.1979

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1952

Отец: Рязанов Борис Андреевич

Мать: Рязанова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
После 01.01.1979
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close