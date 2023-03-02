Костенко Петр
Место рожденияг. Андрианополь Оренбургская область
Дата рождения27.12.1914
Дата смерти16.12.1981
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1914
Отец: Костенко Павел
Мать: Вострякова Александра
г. Андрианополь Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шеметова Анна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеметова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
ветеринар
Смерть
16.12.1981
п.Заречный Костанайская область Казахстан
Похороны
Неизвестно
п.Заречный Костанайская область Казахстан