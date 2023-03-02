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Костенко Петр

Место рождения

г. Андрианополь Оренбургская область

Дата рождения

27.12.1914

Дата смерти

16.12.1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1914

Отец: Костенко Павел

Мать: Вострякова Александра

г. Андрианополь Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шеметова Анна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеметова Анна

Работа или профессия
Неизвестно
ветеринар
Смерть
16.12.1981
п.Заречный Костанайская область Казахстан
Похороны
Неизвестно
п.Заречный Костанайская область Казахстан
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