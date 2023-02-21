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Жулега Карп Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Жулега Гаврило Иванов

Мать: Жулега Ефросинья Степанова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Жулега Тарас Карпов

Мать ребёнка: Жулега Агафья Григорьева

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Устинья Карпова

Мать ребёнка: Жулега Агафья Григорьева

Рождение ребёнка
1794

Сын: Жулега Василий Карпов

Мать ребёнка: Жулега Агафья Григорьева

Рождение ребёнка
18.10.1797

Сын: Жулега Лука Карпов

Мать ребёнка: Жулега Агафья Григорьева

Рождение ребёнка
28.09.1800

Сын: Жулега Харитон Карпов

Мать ребёнка: Жулега Агафья Григорьева

Рождение ребёнка
1804

Сын: Жулега Игнатий Карпов

Мать ребёнка: Жулега Агафья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулега Агафья Григорьева

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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