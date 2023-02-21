Жулега Карп Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Жулега Гаврило Иванов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Жулега Тарас Карпов
Мать ребёнка: Жулега Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Устинья Карпова
Мать ребёнка: Жулега Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Жулега Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
18.10.1797
Сын: Жулега Лука Карпов
Мать ребёнка: Жулега Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
28.09.1800
Мать ребёнка: Жулега Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Жулега Агафья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жулега Агафья Григорьева
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно