Параскева Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти19.02.1811
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Кондратий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Пелагея Власова
Отец ребёнка: Влас Сидоров
Рождение ребёнка
1784
Сын: Власов Влас Власович
Отец ребёнка: Влас Сидоров
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анна Власова
Отец ребёнка: Влас Сидоров
Рождение ребёнка
1790
Сын: Фома Власов
Отец ребёнка: Влас Сидоров
Хмельничное, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Влас Сидоров
Смерть
19.02.1811