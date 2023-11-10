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Параскева Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

19.02.1811

Пол

Женский

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Кондратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Пелагея Власова

Отец ребёнка: Влас Сидоров

Рождение ребёнка
1784

Сын: Власов Влас Власович

Отец ребёнка: Влас Сидоров

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна Власова

Отец ребёнка: Влас Сидоров

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
1790

Сын: Фома Власов

Отец ребёнка: Влас Сидоров

Хмельничное, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Влас Сидоров

Смерть
19.02.1811
Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
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