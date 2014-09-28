Резанов Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резанов Дмитрий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.2014

Пол

Мужской

Отец

1977 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.2014

Отец: Резанов Андрей Владимирович

Мать: Марина

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