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Пантелеева Юлия Андреевна
Пантелеева Юлия Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.08.2009
Пол
Женский
Отец
Пантелеев Андрей Александрович
1978 г.р.
Мать
Пантелеева-Гуменюк Ксения Николаевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.2009
Отец:
Пантелеев Андрей Александрович
Мать:
Пантелеева-Гуменюк Ксения Николаевна
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