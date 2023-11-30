(Федина) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения29.10.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1925
Отец: Федина Пётр Даниилович
9 ребенок по числу родившихся 5 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: отцом ребенка Федина Петром Данииловичем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда... Показать все
Смерть
Неизвестно