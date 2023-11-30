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(Федина) Надежда Петровна

Место рождения

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

29.10.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1925

Отец: Федина Пётр Даниилович

Мать: Федина Агриппина Ивановна

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
9 ребенок по числу родившихся 5 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: отцом ребенка Федина Петром Данииловичем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда... Показать все
Смерть
Неизвестно
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