Ставцева Инесса Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ставцева Инесса Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.?

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
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Место
Комментарий
Рождение
03.11.?

Отец: Ставцев Геннадий Андреевич

Мать: не указана

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