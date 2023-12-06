Агеев Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеев Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Сахарова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Агеев Александр Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Алексеевна

Смерть
1990
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