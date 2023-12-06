Агеев Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Сахарова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Алексеевна
Смерть
1990