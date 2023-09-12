Холопов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1934
Дочь: Тихонова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Холопова Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
20.03.1943
Дочь: Климова София Николаевна
Мать ребёнка: Холопова Анна Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Холопова Анна Евгеньевна
Смерть
Неизвестно