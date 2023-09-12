Холопов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холопов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1934

Дочь: Тихонова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Холопова Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
20.03.1943

Дочь: Климова София Николаевна

Мать ребёнка: Холопова Анна Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холопова Анна Евгеньевна

Смерть
Неизвестно
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