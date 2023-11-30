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Леонов Александр Алексеевич

Место рождения

Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

30.08.1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1988 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1960

Отец: Леонов Алексей Герасимович

Мать: Вера Антоновна

Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
30.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Елена Викторовна

Нарва, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
16.04.1988

Дочь: Леонова Мусатова Кристина Александровна

Мать ребёнка: Иванова Елена Викторовна

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