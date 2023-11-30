Леонов Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения30.08.1960
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1960
Отец: Леонов Алексей Герасимович
Мать: Вера Антоновна
Рождение ребёнка
30.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Елена Викторовна
Нарва, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
16.04.1988
Дочь: Леонова Мусатова Кристина Александровна
Мать ребёнка: Иванова Елена Викторовна