Куликова Клавдия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1907
Дата смертиДо 2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Куликов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
18.01.1939
Сын: Куликов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Куликов Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 2005