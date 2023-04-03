Куликова Клавдия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Клавдия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1907

Дата смерти

До 2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Куликов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Куликов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
18.01.1939

Сын: Куликов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Куликов Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Михаил Петрович

Смерть
До 2005
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