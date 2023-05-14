Ремшуев Степан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1803
Отец: Ремшуев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ремшуева Елена Степановна
Мать ребёнка: Ремшуева Марья Феофановна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ремшуев Василий Степанович
Мать ребёнка: Ремшуева Марья Феофановна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ремшуева Матрона Степановна
Мать ребёнка: Ремшуева Марья Феофановна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ремшуева Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Ремшуева Марья Феофановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ремшуева Синклитикия Степановна
Мать ребёнка: Ремшуева Марья Феофановна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно