Сеначин Данило Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеначин Данило Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1806 г.р.

Дети

1830 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Сеначин Никита Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ирина Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сеначина Марья

Смерть
Неизвестно
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