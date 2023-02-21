Сеначин Данило Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Сеначин Никита Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ирина Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сеначина Марья
Смерть
Неизвестно