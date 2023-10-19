Кольчак (Голубова) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольчак (Голубова) Людмила Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1966

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1966

Отец: Голубов Владимир Иванович

Мать: Голубова Вера Константиновна

Рождение ребёнка
14.05.1986

Сын: Карнаух Константин Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.06.1995

Дочь: Поединцева Дария Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.08.1998

Сын: Кольчак Евгений Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карнаух Виктор Владимирович

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