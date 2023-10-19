Кольчак (Голубова) Людмила Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1966
Рождение ребёнка
14.05.1986
Сын: Карнаух Константин Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.06.1995
Дочь: Поединцева Дария Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.08.1998
Сын: Кольчак Евгений Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно