Васёв Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васёв Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васёв Василий

Мать: Васёва Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васёв Александр Николаевич

Мать ребёнка: Васёва Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Васёва Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васёв Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Васёва Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васёва Зоя

Смерть
Неизвестно
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