Васёв Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васёв Василий
Мать: Васёва Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васёв Александр Николаевич
Мать ребёнка: Васёва Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Васёва Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васёв Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Васёва Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васёва Зоя
Смерть
Неизвестно