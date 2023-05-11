Буйновская (Пучкина) Елена Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуйновская (Пучкина) Елена Савельевна

Буйновская (Пучкина) Елена Савельевна

Место рождения

Кривосельцы, Браславский район, Витебская область

Дата рождения

12.10.1894

Дата смерти

19.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1894

Отец: Пучкин Савелий

Мать: Стефания

Кривосельцы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
24.05.1915

Дочь: Валерия Николаевна

Отец ребёнка: Буйновский Николай Болеславович

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.07.1916

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Буйновский Николай Болеславович

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.05.1918

Дочь: Янушкевич Мария Николаевна

Отец ребёнка: Буйновский Николай Болеславович

Рождение ребёнка
01.03.1920

Сын: Буйновский Болеслав Николаевич

Отец ребёнка: Буйновский Николай Болеславович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Буйновский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Буйновский Николай Болеславович

Рождение ребёнка
31.07.1924

Дочь: Аржанникова Регина Николаевна

Отец ребёнка: Буйновский Николай Болеславович

Рождение ребёнка
26.05.1927

Дочь: Вильщук Виктория Николаевна

Отец ребёнка: Буйновский Николай Болеславович

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.10.1929

Дочь: Мирошник Нонна Николаевна

Отец ребёнка: Буйновский Николай Болеславович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Буйновский Феликс Николаевич

Отец ребёнка: Буйновский Николай Болеславович

Смерть
19.05.1979
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close