Буйновская (Пучкина) Елена Савельевна
Место рождения
Дата рождения12.10.1894
Дата смерти19.05.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1894
Отец: Пучкин Савелий
Мать: Стефания
Рождение ребёнка
24.05.1915
Дочь: Валерия Николаевна
Отец ребёнка: Буйновский Николай Болеславович
Рождение ребёнка
21.07.1916
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Буйновский Николай Болеславович
Рождение ребёнка
20.05.1918
Дочь: Янушкевич Мария Николаевна
Отец ребёнка: Буйновский Николай Болеславович
Рождение ребёнка
01.03.1920
Сын: Буйновский Болеслав Николаевич
Отец ребёнка: Буйновский Николай Болеславович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Буйновский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Буйновский Николай Болеславович
Рождение ребёнка
31.07.1924
Дочь: Аржанникова Регина Николаевна
Отец ребёнка: Буйновский Николай Болеславович
Рождение ребёнка
26.05.1927
Дочь: Вильщук Виктория Николаевна
Отец ребёнка: Буйновский Николай Болеславович
Рождение ребёнка
14.10.1929
Дочь: Мирошник Нонна Николаевна
Отец ребёнка: Буйновский Николай Болеславович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Буйновский Феликс Николаевич
Отец ребёнка: Буйновский Николай Болеславович
Смерть
19.05.1979
Похороны
Неизвестно