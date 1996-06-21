Куликова (Белова-Левина) Александра Павловна
Место рожденияДеревня Лукино Шапшенской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии
Дата рождения12.04.1904
Дата смерти21.06.1996
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1904
Деревня Лукино Шапшенской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Дия Михайловна
Отец ребёнка: Куликов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Куликов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Куликов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Куликов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Куликов Михаил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.06.1996