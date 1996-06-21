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Куликова (Белова-Левина) Александра Павловна

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Место рождения

Деревня Лукино Шапшенской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии

Дата рождения

12.04.1904

Дата смерти

21.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1904

Отец: Белов-Левин Павел Георгиевич (Егорович)

Мать: Белова-Левина Анна Александровна

Деревня Лукино Шапшенской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Дия Михайловна

Отец ребёнка: Куликов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Куликов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Куликов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Куликов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Куликов Михаил Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Михаил Павлович

Смерть
21.06.1996
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