Татаринко Виталий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринко Виталий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1983

Дочь: Казанцева Елена Витальевна

Мать ребёнка: Татаренко Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
07.03.1985

Дочь: Федорова Наталья Витальевна

Мать ребёнка: Татаренко Татьяна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татаренко Татьяна Анатольевна

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