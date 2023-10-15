Татаринко Виталий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1983
Дочь: Казанцева Елена Витальевна
Мать ребёнка: Татаренко Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
07.03.1985
Дочь: Федорова Наталья Витальевна
Мать ребёнка: Татаренко Татьяна Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно