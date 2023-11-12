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Костюткина Ольга Анатольевна
Костюткина Ольга Анатольевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1957
Пол
Женский
Отец
Костюткин Анатолий Иванович
1932 г.р.
Мать
Костюткина (Савич) Елена Серафимовна
Около 1933 г.р.
Дети
Не указаны
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ИМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец:
Костюткин Анатолий Иванович
Мать:
Костюткина Елена Серафимовна
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