Путилин Алексей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Путилин Гаврил Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Путилина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Путилин Стефан Алексеевич
Мать ребёнка: Путилина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Степанида Алексеевна
Мать ребёнка: Путилина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
20.05.1936
Сын: Путилин Феодосий Алексеевич
Мать ребёнка: Путилина Анна Федоровна
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно