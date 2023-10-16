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Путилин Алексей Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Путилин Гаврил Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Путилин Ефрем Алексеевич

Мать ребёнка: Путилина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Путилин Стефан Алексеевич

Мать ребёнка: Путилина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Степанида Алексеевна

Мать ребёнка: Путилина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
20.05.1936

Сын: Путилин Феодосий Алексеевич

Мать ребёнка: Путилина Анна Федоровна

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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