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Шелкаев Александр Вячеславович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.04.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1965

Отец: Шелкаев Вячеславович Яковлевич

Мать: Шелкаева Валентина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
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