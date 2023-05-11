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Шелкаев Александр Вячеславович
Шелкаев Александр Вячеславович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
27.04.1965
Пол
Мужской
Отец
Шелкаев Вячеславович Яковлевич
1938 г.р.
Мать
Шелкаева (Местюкова) Валентина Ивановна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1965
Отец:
Шелкаев Вячеславович Яковлевич
Мать:
Шелкаева Валентина Ивановна
Москва
, город федерального значения Москва
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