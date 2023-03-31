Хуснутдинов Ирек
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.2008
Сын: Хуснутдинов Рамиль Ириекович
Мать ребёнка: Хуснутдинова Руфина Васильевна
Рождение ребёнка
06.04.2012
Дочь: Хуснутдинова Элина Ирековна
Мать ребёнка: Хуснутдинова Руфина Васильевна
Рождение ребёнка
10.01.2023
Сын: Хуснутдинов Дамир Ирекович
Мать ребёнка: Хуснутдинова Руфина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно