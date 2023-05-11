Щеглова (Рыдзелева) Елена Емельяновна
Место рождения
Дата рождения23.05.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1891
Восприемники: казак Василий Михайлович Зеленский и солдатка Мария Алексеевна Марченкова
Бракосочетание
02.11.1908
Жених казак станицы Усть-Лабинская С.а. Щеглов и невеста казачка Е.Е. Рыдзелева 17л10мес(1891). Поручители по жениху: Николай Белоусов и Яков Жуков, по невесте: казак Иван Рубцов и урядник Василий Че... Показать все
Смерть
Неизвестно