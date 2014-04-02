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Салахова Арина Робертовна
Салахова Арина Робертовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.04.2014
Пол
Женский
Отец
Салахов Роберт Ильдусович
1990 г.р.
Мать
Нургалиева Альбина Фирдависовна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.2014
Отец:
Салахов Роберт Ильдусович
Мать:
Нургалиева Альбина Фирдависовна
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