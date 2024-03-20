Аблаев Мансур Мустафаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1955
Отец: Аблаев Мустафа
Рождение ребёнка
29.06.1985
Мать ребёнка: Аблаева Фатиме Абиевна
Рождение ребёнка
29.03.1987
Дочь: Аблаева Эльзара Мансуровна
Мать ребёнка: Аблаева Фатиме Абиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Аблаева Фатиме Абиевна
Смерть
Неизвестно