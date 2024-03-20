Аблаев Мансур Мустафаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблаев Мансур Мустафаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1955

Отец: Аблаев Мустафа

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1985

Сын: Аблаев Рустем Мансурович

Мать ребёнка: Аблаева Фатиме Абиевна

Рождение ребёнка
29.03.1987

Дочь: Аблаева Эльзара Мансуровна

Мать ребёнка: Аблаева Фатиме Абиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аблаев Редван Мансурович

Мать ребёнка: Аблаева Фатиме Абиевна

Смерть
Неизвестно
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